Депутати знову зберуться на канікулах, аби Україна отримала 1,2 мільярда євро від Євросоюзу. Уряд ініціюватиме скликання позачергової сесії Верховної Ради для ратифікації угоди з ЄС.

Найімовірніше, що засідання може відбутися в 20-х числах серпня. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигель під час візиту в Брюсссель, передає 24 канал.

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Він наголосив, що уряд проситиме парламент якомога швидше зібратися на позачергову сесію.

Від нардепів потрібна лише висока явка для ратифікації меморандуму про надання макрофінансової допомоги.

Якщо парламент таки збереться і проголосує, то Україна отримає перший транш у 600 мільйонів євро. А пізніше, після проведення реформ, надійде і решта грошей.

Що відомо про допомогу Україні від Євросоюзу