Соответствующую информацию на брифинге 4 апреля рассказал премьер Денис Шмыгаль. Политик также объяснил, что оккупанты на нашу землю пришли уничтожить наш народ, свободу, государство.

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Правительство выделило деньги в резервный фонд

Денис Шмыгаль заявил, что правительство перезапустило экономику и поставило ее на военные рельсы.

73 миллиарда гривен направили в резервный фонд, чтобы оперативно снабжать армию всем необходимым,

– объяснил Шмыгаль.

Также Кабмин сократил расходы на Верховную Раду, Кабмин, судей, прокуроров и других. К счастью, выплатил проиндексированные пенсии за март и в прифронтовых районах за апрель.

Более того, Денис Шмыгаль рассказал, что власть выплатила по 6,5 тысяч гривен бизнесу за каждого нового работника.

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