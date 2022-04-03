Речь идет о дорогах и мостах, которые непосредственно находились или находятся в зоне боевых действий. Об этом рассказал первый заместитель председателя Укравтодора Андрей Ивко во время брифинга, сообщает 24 канал.

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Дорожную инфраструктуру разрушают и ракетные обстрелы со стороны России.

По состоянию на 3 апреля, у нас разрушено 23 тысячи километров дорог по всей Украине и 273 искусственных сооружения. Это мосты, путепроводы и тому подобное,

– отметил Ивко.

Какова сумма убытков

Сейчас общая сумма убытков, которую уже удалось подсчитать, составляет 874 миллиарда гривен. По словам Ивко, Укравтодор ежедневно считает убытки.

Агентство готовится к восстановлению инфраструктуры, чтобы как можно скорее приступить к выполнению работ после завершения войны.

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