Изменения касаются не только водителей, а администрации автошкол. О них сообщил заместитель Министра внутренних дел 27 марта.

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Что изменится для водителей в период военного положения

  • Удостоверение водителя в случае замены, утери или угона можно получить без медицинской справки.
  • Сдачи экзаменов по практическому управлению на площадках не будет.
  • Срок подготовки водителей грузовых автомобилей (категория С1, С) сократят путем увеличения ежесуточных часов обучения с 2 до 5.
  • Теоретический экзамен для лиц, проходящих переподготовку с категории В на С1, С и имеют опыт управления более чем 3 года отменят.

Что изменится непосредственно для автошкол

  • Программу подготовки водителей грузовиков автошколы не будут согласовывать с главным сервисным центром МВД.
  • Обязанность автошкол по внесению изменений в типовые программы отсрочат до завершения военного положения (ранее планировали на апрель).

Напомним, что Кабмин также принял постановление, которое позволяет водителям категории В управлять грузовиками по всей территории Украины. Изменения приняты на время военного положения.

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