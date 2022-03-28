Зміни стосуються не лише водіїв, а адміністрації автошкіл. Про них повідомив заступник Міністра внутрішніх справ 27 березня.

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Що зміниться для водіїв у період воєнного стану

Посвідчення водія в разі заміни, втрати або викрадення можна отримати без медичної довідки.

Складання іспитів з практичного керування на майданчиках не буде.

Термін підготовки водіїв вантажних автомобілів (категорія С1, С) скоротять шляхом збільшення щодобових годин навчання з 2 до 5.

Теоретичний іспит для осіб, що проходять перепідготовку з категорії В на С1, С і мають досвід керування більш ніж 3 роки, відмінять.

Що зміниться безпосередньо для автошкіл

Програму підготовки водіїв вантажівок автошколи не узгоджуватимуть з Головним сервісним центром МВС.

Обов'язок автошкіл щодо внесення змін до типових програм відтермінують до завершення воєнного стану (раніше планували на квітень).

Нагадаємо, що Кабмін також ухвалив постанову, яка дозволяє водіям категорії В кермувати вантажівками по всій території України. Зміни ухвалені на час воєнного стану.

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