Зміни стосуються не лише водіїв, а адміністрації автошкіл. Про них повідомив заступник Міністра внутрішніх справ 27 березня.
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Що зміниться для водіїв у період воєнного стану
- Посвідчення водія в разі заміни, втрати або викрадення можна отримати без медичної довідки.
- Складання іспитів з практичного керування на майданчиках не буде.
- Термін підготовки водіїв вантажних автомобілів (категорія С1, С) скоротять шляхом збільшення щодобових годин навчання з 2 до 5.
- Теоретичний іспит для осіб, що проходять перепідготовку з категорії В на С1, С і мають досвід керування більш ніж 3 роки, відмінять.
Що зміниться безпосередньо для автошкіл
- Програму підготовки водіїв вантажівок автошколи не узгоджуватимуть з Головним сервісним центром МВС.
- Обов'язок автошкіл щодо внесення змін до типових програм відтермінують до завершення воєнного стану (раніше планували на квітень).
Нагадаємо, що Кабмін також ухвалив постанову, яка дозволяє водіям категорії В кермувати вантажівками по всій території України. Зміни ухвалені на час воєнного стану.
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