Зареєструвати закордонне авто можна в сервісному центрі МВС. Графік центру можна переглянути за посиланням.

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Що потрібно для реєстрації авто

Зверніться до сервісного центру МВС з такими документами:

  • паспорт;
  • індивідуальний податковий номер;
  • документ на транспортний засіб;
  • документ про правомірність придбання авто;
  • митні документи;
  • сертифікат відповідності;
  • авто.

Зверніть увагу, що під час першої реєстрації на території України, є обов'язковою сплата збору до Пенсійного фонду.

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