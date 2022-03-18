Зареєструвати закордонне авто можна в сервісному центрі МВС. Графік центру можна переглянути за посиланням.

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Що потрібно для реєстрації авто

Зверніться до сервісного центру МВС з такими документами:

паспорт;

індивідуальний податковий номер;

документ на транспортний засіб;

документ про правомірність придбання авто;

митні документи;

сертифікат відповідності;

авто.

Зверніть увагу, що під час першої реєстрації на території України, є обов'язковою сплата збору до Пенсійного фонду.

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