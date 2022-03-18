Зарегистрировать заграничный автомобиль можно в сервисном центре МВД. График центра можно просмотреть по ссылке.

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Что нужно для регистрации авто

Обратитесь в сервисный центр МВД со следующими документами:

паспорт;

индивидуальный налоговый номер;

документ на транспортное средство;

документ о правомерности приобретения авто;

таможенные документы;

сертификат соответствия;

авто.

Обратите внимание, что при первой регистрации на территории Украины обязательна уплата сбора в Пенсионный фонд.

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