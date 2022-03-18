Зарегистрировать заграничный автомобиль можно в сервисном центре МВД. График центра можно просмотреть по ссылке.
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Что нужно для регистрации авто
Обратитесь в сервисный центр МВД со следующими документами:
- паспорт;
- индивидуальный налоговый номер;
- документ на транспортное средство;
- документ о правомерности приобретения авто;
- таможенные документы;
- сертификат соответствия;
- авто.
Обратите внимание, что при первой регистрации на территории Украины обязательна уплата сбора в Пенсионный фонд.
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