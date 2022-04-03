Мовиться про дороги й мости, які безпосередньо перебували чи перебувають у зоні бойових дій. Про це розповів перший заступник голови Укравтодору Андрій Івко під час брифінгу, повідомляє 24 канал.

До теми Уряд спростив процедуру підготовки та допуску водіїв до кермування на час воєнного стану

Дорожню інфраструктуру руйнують і ракетні обстріли зі сторони Росії.

Станом на 3 квітня, у нас зруйновано 23 тисячі кілометрів доріг по всій Україні й 273 штучні споруди. Це мости, шляхопроводи тощо,

– зазначив Івко.

Якою є сума збитків

Наразі загальна сума збитків, яку вже вдалося підрахувати, становить 874 мільярди гривень. За словами Івка, Укравтодор щодня рахує збитки.

Агентство готується до відновлення інфраструктури, щоб якомога швидше приступити до виконання робіт після завершення війни.

Вас може зацікавити – де очікувати важких боїв: дивіться відео