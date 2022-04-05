Відповідну інформацію на брифінгу 4 квітня розповів прем'єр Денис Шмигаль. Політик також пояснив, що окупанти на нашу землю прийшли знищити наш народ, свободу, державу.

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Уряд виділив гроші у резервний фонд

Денис Шмигаль заявив, що уряд перезапустив економіку та поставив її на воєнні рейки.

73 мільярди гривень направили у резервний фонд, аби оперативно забезпечувати армію всім необхідним,

– пояснив Шмигаль.

Також Кабмін скоротив витрати на Верховну Раду, Кабмін, суддів, прокурорів та інші. На щастя, виплатив проіндексовані пенсії за березень та у прифронтових районах за квітень.

Ба більше, Денис Шмигаль розповів, що влада виплатила по 6,5 тисяч гривень бізнесу за кожного нового працівника.

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