Відповідну інформацію на брифінгу 4 квітня розповів прем'єр Денис Шмигаль. Політик також пояснив, що окупанти на нашу землю прийшли знищити наш народ, свободу, державу.
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Уряд виділив гроші у резервний фонд
Денис Шмигаль заявив, що уряд перезапустив економіку та поставив її на воєнні рейки.
73 мільярди гривень направили у резервний фонд, аби оперативно забезпечувати армію всім необхідним,
– пояснив Шмигаль.
Також Кабмін скоротив витрати на Верховну Раду, Кабмін, суддів, прокурорів та інші. На щастя, виплатив проіндексовані пенсії за березень та у прифронтових районах за квітень.
Ба більше, Денис Шмигаль розповів, що влада виплатила по 6,5 тисяч гривень бізнесу за кожного нового працівника.
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