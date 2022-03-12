По ее словам, эти решения позволят избежать дефицита горючего на заправках. А также и максимально сдержат рост цен.

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Что будет с ценами на бензин: правительство приняло важные решения

Чтобы не было дефицита горючего в Украине, правительство решило:

Изменить формулу расчета максимальной разрешенной цены горючего на заправках. Туда позволили включать дополнительные расходы, возникшие после переориентации поставок из Беларуси и России на Польшу, Румынию и Венгрию.

По плану правительства, это даст экономический стимул сетям завозить больше горючего, потому что по старой формуле везти нефтепродукты было просто не выгодно.

Но как при таких условиях избежать роста цен на горючее, который сейчас является особенно важным социальным товаром?

Кабмин нашел выход: на принятие Верховной Радой пошел законопроект, отменяющий акциз на горючее и снижающий ставку НДС с 20% до 7%.

Это существенно уменьшает размер налогов, которые раньше составляли более половины цены,

– подчеркнула министр экономики Юлия Свириденко.

И добавила, что оба решения вступят в силу одновременно, так что в итоге сети завезут больше топлива, а цена его не возрастет.

Обратите внимание: наценка украинских сетей АЗС не возрастет, а останется на уровне, установленном за несколько дней до начала российского вторжения – 4,55 гривны на литр бензина и 5 гривен на литр дизеля.