За її словами, ці рішення дозволять уникнути дефіциту пального на заправках. А також і максимально стримають зростання цін.

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Що буде з цінами на бензин: уряд ухвалив важливі рішення

Щоб не було дефіциту пального в Україні, уряд вирішив:

Змінити формулу розрахунку максимальної дозволеної ціни пального на заправках. Туди можна буде включати додаткові витрати, які виникли після переорієнтації постачання з Білорусі й Росії на Польщу, Румунію й Угорщину.

За планом уряду, це дасть економічний стимул мережам завозити більше пального, бо за старою формулою везти нафтопродукти було просто не вигідно.

Та як за таких умов уникнути зростання цін на пальне, яке зараз є особливо важливим соціальним товаром?

Кабмін знайшов вихід: на ухвалення Верховною Радою пішов законопроєкт, який скасовує акциз на пальне та знижує ставку ПДВ з 20% до 7%.

Це суттєво зменшує розмір податків, які раніше становили більш ніж половину ціни,

– наголосила міністерка економіки Юлія Свириденко.

І додала, що обидва рішення наберуть чинності одночасно, тож у підсумку мережі завезуть більше пального, а ціна його не зросте.

Зверніть увагу: націнка українських мереж АЗС не зросте, а залишиться на рівні, встановленому за кілька днів до початку російського вторгнення – 4,55 гривні на літр бензинів та 5 гривень на літр дизелю.

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