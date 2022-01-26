Кроме того, правительство уволило Анатолия Петренко с должности заместителя министра обороны по европейской интеграции. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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Кто такой Владимир Гаврилов

Чиновник является генерал-майором запаса. В 2015 – 2018 годах он был атташе по вопросам обороны при посольстве Украины в США. В течение этих лет Гаврилов укреплял сотрудничество между странами в обороне. Также работал над получением помощи на фоне российской агрессии.

В 2018 году его уволили в запас. Тогда мужчина начал заниматься спортивной реабилитацией тяжело раненых военных. Гаврилов возглавляет благотворительный фонд "Ветеранская десятка".

В 2019 году военного отметили орденом "Легион Почета" США. Награду ему вручил посол США в Украине. Отметили, что орден выдали за значительный вклад в развитие возможностей обеих стран по отражению угроз.

В декабре 2021 года генерал-майор был помощником директора ГК "Укрспецэкспорт".