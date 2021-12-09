Новую главу Государственного агентства инфраструктурных проектов назначили на заседании правительства 9 декабря. Также Елене Криворучно назначили испытательный срок.

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Какой испытательный срок

Для новоназначенной руководительницы Госагентства инфраструктурных проектов установили испытательный срок 3 месяца. Елена Криворучко в новой должности заменила Кирилла Хомякова.

До назначения Елена Криворучко около 5 лет возглавляла госпредприятие "Укрдоринвест".

Должность главы Госагентства инфраструктурных проектов была вакантной почти полгода – в июне 2021 года правительство уволило Кирилла Хомякова. После него временным исполняющим обязанности был назначен Артем Фещенко.

Другие кадровые изменения

На заседании правительства 9 декабря министры приняли ряд кадровых вопросов. Среди них – назначение нового главы Закарпатской облгосадминистрации. Им стал 39-летний Виктор Микита.

Также правительство удовлетворило заявление об увольнении заместителя главы МВД Украины Егора Божко, который написал его ровно за неделю до заседания.

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