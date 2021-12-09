Нову очільницю Державного агентства інфраструктурних проєктів призначили на засіданні уряду 9 грудня. Також Олені Криворучно призначили випробувальний термін.

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Який випробувальний термін

Для новопризначеної керівниці Держагентства інфраструктурних проєктів встановили випробувальний термін 3 місяці. Олена Криворучко на новій посаді замінила Кирила Хом'якова.

До призначення Олена Криворучко близько 5 років очолювала дежпідприємство "Укрдорінвест".

Посада голови Держагентства інфраструктурних проєктів була вакантною майже пів року – у червні 2021 року уряд звільнив Кирила Хом'якова. Після нього тимчасовим виконуючим обов'язки був призначений Артем Фещенко.

Інші кадрові зміни

На засіданні уряду 9 грудня міністри ухвалили низку кадрових питань. Серед них – призначення нового очільника Закарпатської облдержадміністрації. Ним став 39-річний Віктор Микита.

Також уряд задовольнив заяву про звільнення заступника голови МВС України Єгора Божка, який написав її рівно за тиждень до засідання.

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