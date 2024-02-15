Такой шаг позволит бизнесам рассчитываться с западными кредиторами. Соответствующие решения опубликованы на сайте Кабинета министров Украины.

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В перечень компаний, которым планируется разрешить продажу валюты, вошли:

  • Vodafone Украина,
  • Интерпайп,
  • Kernel,
  • ДТЭК.

Все эти компании имеют кредиты в западных банках или являются эмитентами выпуска еврооблигаций.

Согласно пояснительной записке к распоряжению правительства, это решение призвано сохранить доверие западных партнеров к Украине.