Такой шаг позволит бизнесам рассчитываться с западными кредиторами. Соответствующие решения опубликованы на сайте Кабинета министров Украины.
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В перечень компаний, которым планируется разрешить продажу валюты, вошли:
- Vodafone Украина,
- Интерпайп,
- Kernel,
- ДТЭК.
Все эти компании имеют кредиты в западных банках или являются эмитентами выпуска еврооблигаций.
Согласно пояснительной записке к распоряжению правительства, это решение призвано сохранить доверие западных партнеров к Украине.