Такой шаг позволит бизнесам рассчитываться с западными кредиторами. Соответствующие решения опубликованы на сайте Кабинета министров Украины.

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В перечень компаний, которым планируется разрешить продажу валюты, вошли:

Vodafone Украина,

Интерпайп,

Kernel,

ДТЭК.

Все эти компании имеют кредиты в западных банках или являются эмитентами выпуска еврооблигаций.

Согласно пояснительной записке к распоряжению правительства, это решение призвано сохранить доверие западных партнеров к Украине.