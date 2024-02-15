Такий крок дозволить бізнесам розраховуватися із західними кредиторами. Відповідні рішення опубліковані на сайті Кабінету міністрів України.
Дивіться також Як вплине допомога від ЄС на валютний ринок в Україні
До переліку компаній, яким планується дозволити продаж валюти, увійшли:
- Vodafone Україна,
- Інтерпайп,
- Kernel,
- ДТЕК.
Всі ці компанії мають кредити у західних банках або є емітентами випуску єврооблігацій.
Згідно з пояснювальною запискою до розпорядження уряду, це рішення покликане зберегти довіру західних партнерів до України.