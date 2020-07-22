Кабинет Министров одобрил выход Украины из Соглашения о гуманитарном сотрудничестве государств-участников СНГ и Соглашения о Совете по гуманитарному сотрудничеству. На заседании 22 июля правительство согласовало соответствующий проект указа президента.

Решение выход Украины из еще двух соглашений СНГ Кабмин одобрил 22 июля, сообщает "Укринформ".

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В связи с вооруженной агрессией РФ против Украины фактическое сотрудничество с Россией приостановлено, а сотрудничество с другими государствами-участниками СНГ проходит в двустороннем формате,

– говорится в пояснительной записке.

С ними Украина взаимодействует на основе заключенных новых или действующих двусторонних договоров.

Министерство культуры проанализировало действующие международные договоры в рамках СНГ. Ведомство считает, что такие соглашения не соответствуют национальным интересам. Поэтому участие Украины в Соглашении о гуманитарном сотрудничестве государств СНГ и Соглашении о Совете по гуманитарному сотрудничеству государств СНГ не является целесообразным.

Указ вступит в силу после того, как его подпишет президент.

Обратите внимание! Ранее правительство утвердило выход Украины из двух соглашений в рамках СНГ: о взаимной сохранности межгосударственных секретов в области охраны изобретений и соглашения о создании статистической базы СНГ.