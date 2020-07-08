Президент Украины Владимир Зеленский 7 июля подписал указ о выходе Украины из соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки стран – членов СНГ (Содружества Независимых Государств).

Соответствующий указ опубликован на официальном сайте главы государства. В тексте говорится, что Зеленский, подписывая его, руководствовался Конституцией Украины и Венской конвенцией о праве международных договоров.

К слову Предыдущий раз Украина выходила из соглашения СНГ еще 20 апреля 2019

"Постановляю: Выйти из Соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников Содружества Независимых Государств, уложенного 5 декабря 2012 в Ашхабаде", – говорится в указе.

МИД теперь только должен сообщить исполком СНГ о выходе Украины из соглашения.

СНГ и выход из организации Украины: о чем следует помнить

СНГ – это Содружество Независимых Государств. Основали его после того, как развалился СССР, политики, которым казалось, что тесное политическое и экономическое сотрудничество постсоветских стран – это хороший вариант.

12 из 15 бывших республик СССР в течение 1991 – 1993 годов вошли в СНГ (проигнорировали процесс страны Балтии). А после того, как Россией начал править Путин, СНГ понемногу начало разваливаться и терять значение.

Из Содружества вышли Туркменистан, Грузия, и, наконец, Украина

Украина с 2014 года, после агрессии России, взяла курс на выход из СНГ. Соответственно, и взносы платить прекратила.

6 декабря 2018 Верховная Рада приняла закон о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией с 1 апреля 2019 года. 10 декабря пятый президент Порошенко документ подписал.

Тогда же Служба внешней разведки Украины начала процедуру выхода из соглашения о сотрудничестве в области разведки со странами СНГ. А в январе 2019 Украина вышла из экономического соглашения СНГ.