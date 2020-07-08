Президент України Володимир Зеленський 7 липня підписав указ про вихід України з угоди щодо створення Ради керівників підрозділів фінансової розвідки країн – членів СНД (Співдружності Незалежних Держав).

Відповідний указ опубліковано на офіційному сайті глави держави. У тексті мовиться, що Зеленський, підписуючи його, керувався Конституцією України та Віденською конвенцією про право міжнародних договорів.

До слова Попередній раз Україна виходила з угоди СНД ще 20 квітня 2019 року

"Постановляю: Вийти з Угоди про створення Ради керівників підрозділів фінансової розвідки держав – учасниць Співдружності Незалежних Держав, учиненої 5 грудня 2012 року в Ашгабаті", – мовиться в указі.

МЗС тепер має лишень повідомити виконком СНД про вихід України з угоди.

СНД та вихід з організації України: про що слід пам'ятати

СНД – це Співдружність Незалежних Держав. Заснували її після того, як розвалився СРСР, політики, яким здавалося, що тісна політична та економічна співпраця пострадянських країн – це хороший варіант.

12 із 15 колишніх республік СРСР протягом 1991 – 1993 років увійшли до СНД (проігнорували процес країни Балтії.). А після того, як Росією почав правити Путін, СНД потрохи почало розвалюватися та втрачати значення.

Зі Співдружності вийшли Туркменістан, Грузія, і, зрештою, Україна

Україна з 2014 року, після агресії Росії, взяла курс на вихід з СНД. Відповідно, і внески сплачувати припинила.

6 грудня 2018 року Верховна Рада ухвалила закон про припинення дії Договору про дружбу, співробітництво і партнерство з Росією з 1 квітня 2019 року. 10 грудня п’ятий президент Порошенко документ підписав.

Тоді ж Служба зовнішньої розвідки України розпочала процедуру виходу з угоди про співпрацю в царині розвідки із країнами СНД. А в січні 2019 Україна вийшла з економічної угоди СНД.

Отже, наразі Україна юридично вже не є державою-членом СНД, але все ще має статус держави-засновниці та держави-учасниці.