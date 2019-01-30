Україна вийшла із важливої угоди в рамках СНД: деталі

Кабінет міністрів підтримав вихід України із угоди про загальні умови поставок товарів між організаціями країн-учасниць СНД.

Цей документ ще у 1992 році розробили для реалізації міждержавних торгово-економічних угод, інформують на сайті уряду.

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В Кабміні наголошують, що Угода застаріла в цілому і не відповідає сучасному стану відносин між країнами.

Принципи укладання, внесення змін та розірвання торгово-економічних угод із зазначенням обсягів, конкретних постачальників, термінів поставки і закріплення конкретних постачальників за конкретними покупцями, які передбачала Угода, є неприпустимими в умовах ринкової економіки.,

– додають у Кабміні.

Зазначимо, що 10 січня уряд ухвалив рішення про припинення для України дії Угоди про розвиток виставково-ярмаркової діяльності в СНД.

Що передбачала угода про про загальні умови поставок товарів у СНД? Відповідна угода від 1992 року визначала принципи укладання, внесення змін та розірвання міждержавних торгово-економічних угод країн СНД, зокрема обсяги, ліміти, терміни поставок товарів, а також закріплювала конкретних постачальників за визначеними покупцями.

Що таке СНД? Розшифровуємо як Співдружність Незалежних Держав. Це регіональна міжнародна організація. До її складу входять деякі пострадянські країни. Україна у цій організації має статус держави-засновниці та держави-учасниці СНД.



Від квітня 2014 року співробітництво України в рамках СНД зведено до мінімуму.



19 травня 2018 р. Президент підписав Указ про остаточне припинення участі України у статутних органах СНД.