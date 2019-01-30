Украина вышла из важного соглашения в рамках СНГ: детали

Кабинет министров поддержал выход Украины из соглашения об общих условиях поставок товаров между организациями стран-участниц СНГ.

Этот документ еще в 1992 году разработали для реализации межгосударственных торгово-экономических соглашений, информируют на сайте правительства.

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В Кабмине отмечают, что Соглашение устарело в целом и не соответствует современному состоянию отношений между странами.

Принципы заключения, внесения изменений и расторжения торгово-экономических соглашений с указанием объемов, конкретных поставщиков, сроков поставки и закрепления конкретных поставщиков с конкретными покупателями, которые предусматривало Соглашение, являются недопустимыми в условиях рыночной экономики.,

– добавляют в Кабмине.

Отметим, что 10 января правительство приняло решение о прекращении для Украины действия Соглашения о развитии выставочно-ярмарочной деятельности в СНГ.

Что предусматривало соглашение об общих условиях поставок товаров в СНГ? Соответствующее соглашение с 1992 года определяло принципы заключения, внесения изменений и расторжения межгосударственных торгово-экономических соглашений стран СНГ, включая объемы, лимиты, сроки поставок товаров, а также закрепляло конкретных поставщиков за определенными покупателями.

Что такое СНГ? Расшифровываем как Содружество Независимых Государств. Это региональная международная организация. В ее состав входят некоторые постсоветские страны. Украина в этой организации имеет статус государства-учредители и государства-участника СНГ.



С апреля 2014 года сотрудничество Украины в рамках СНГ сведено к минимуму.



19 мая 2018 г. Президент подписал Указ об окончательном прекращении участия в уставных органах СНГ.