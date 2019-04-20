Украина вышла из соглашения с СНГ по стандартизации вооружений

Кабмин принял решение о выходе из сделки, направленной на укрепление и развитие сотрудничества между государствами СНГ в области стандартизации вооружения и военной техники в среду, 17 апреля.

МИД Украины планирует в ближайшее время уведомить Исполнительный комитет СНГ о выходе из соглашения. Выход из этого соглашения инициировало Минєкономразвития.

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Соглашение не имеет практической реализации в Украине, поскольку стандартизирует вооружение под ГОСТы. В Украине же советские ГОСТы ликвидированы на 90 процентов, их заменяют европейские стандарты. А еще в Конституции закреплен стратегический курс в НАТО. Будем проводить стандартизацию вооружения и военной техники в соответствии с этого курса,

– отметил Степан Кубов.

Также он добавил, что в Конституции закреплен стратегический курс в НАТО, потому стандартизация вооружения и военной техники будет проводиться в соответствии с этого курса.

Кроме всего, правительство отменило дополнительный протокол к соглашению, которым в нее вносятся изменения.

Ранее в МИД заявляли, что Украина фактически вышла из СНГ. Президент Петр Порошенко еще в мая 2018 года обнародовал указ о выходе Украины из международных договоров СНГ.

В начале года Кабинет министров поддержал выход Украины из соглашения об общих условиях поставок товаров между организациями стран-участниц СНГ.