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      Украина вышла из соглашения с СНГ по стандартизации вооружений

      4 Читати новину українською
      Соглашение СНГ о стандартизации вооружения расторгнут
      Соглашение СНГ о стандартизации вооружения расторгнут / gur

      Кабмин принял решение о выходе из сделки, направленной на укрепление и развитие сотрудничества между государствами СНГ в области стандартизации вооружения и военной техники в среду, 17 апреля.

      МИД Украины планирует в ближайшее время уведомить Исполнительный комитет СНГ о выходе из соглашения. Выход из этого соглашения инициировало Минєкономразвития.

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      Соглашение не имеет практической реализации в Украине, поскольку стандартизирует вооружение под ГОСТы. В Украине же советские ГОСТы ликвидированы на 90 процентов, их заменяют европейские стандарты. А еще в Конституции закреплен стратегический курс в НАТО. Будем проводить стандартизацию вооружения и военной техники в соответствии с этого курса,
      – отметил Степан Кубов.

      Также он добавил, что в Конституции закреплен стратегический курс в НАТО, потому стандартизация вооружения и военной техники будет проводиться в соответствии с этого курса.

      Кроме всего, правительство отменило дополнительный протокол к соглашению, которым в нее вносятся изменения.

      Ранее в МИД заявляли, что Украина фактически вышла из СНГ. Президент Петр Порошенко еще в мая 2018 года обнародовал указ о выходе Украины из международных договоров СНГ.

      В начале года Кабинет министров поддержал выход Украины из соглашения об общих условиях поставок товаров между организациями стран-участниц СНГ.

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      Теги: СНГ Министерство экономического развития и торговли Законодательство Оружие Новости Украины Новости политики
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