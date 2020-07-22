Уряд схвалив вихід України зі ще двох угод СНД: що відомо
Кабінет Міністрів схвалив вихід України з Угоди про гуманітарне співробітництво держав-учасниць СНД та Угоди про Раду з гуманітарного співробітництва. На засіданні 22 липня уряд погодив відповідний проєкт указу президента.
Рішення вихід України з ще двох угод СНД Кабмін схвалив 22 липня, повідомляє "Укрінформ".
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У зв’язку зі збройною агресією РФ проти України фактичне співробітництво з Росією припинене, а співпраця з іншими державами-учасницями СНД відбувається у двосторонньому форматі,
– йдеться у пояснювальній записці.
З ними Україна взаємодіє на основі укладених нових або ж чинних двосторонніх договорів.
Міністерство культури проаналізувало чинні міжнародні договори у межах СНД. Відомство вважає, що такі угоди не відповідають національним інтересам. Тому участь України в Угоді про гуманітарне співробітництво держав СНД та Угоді про Раду з гуманітарного співробітництва держав СНД не є доцільною.
Указ набере чинності після того, як його підпише президент.
Що таке СНД?Це Співдружність Незалежних Держав. Заснували її після того, як розвалився СРСР, політики, яким здавалося, що тісна політична та економічна співпраця пострадянських країн – це хороший варіант.
12 із 15 колишніх республік СРСР протягом 1991 – 1993 років увійшли до СНД (проігнорували країни Балтії.). А після того, як Росією почав правити Путін, СНД потрохи почало розвалюватися та втрачати значення.
Зі співдружності вийшли Туркменістан, Грузія, і, зрештою, Україна.