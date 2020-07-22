Кабінет Міністрів схвалив вихід України з Угоди про гуманітарне співробітництво держав-учасниць СНД та Угоди про Раду з гуманітарного співробітництва. На засіданні 22 липня уряд погодив відповідний проєкт указу президента.

Рішення вихід України з ще двох угод СНД Кабмін схвалив 22 липня, повідомляє "Укрінформ".

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У зв’язку зі збройною агресією РФ проти України фактичне співробітництво з Росією припинене, а співпраця з іншими державами-учасницями СНД відбувається у двосторонньому форматі,

– йдеться у пояснювальній записці.

З ними Україна взаємодіє на основі укладених нових або ж чинних двосторонніх договорів.

Міністерство культури проаналізувало чинні міжнародні договори у межах СНД. Відомство вважає, що такі угоди не відповідають національним інтересам. Тому участь України в Угоді про гуманітарне співробітництво держав СНД та Угоді про Раду з гуманітарного співробітництва держав СНД не є доцільною.

Указ набере чинності після того, як його підпише президент.

Зверніть увагу! Раніше уряд ухвалив вихід України з двох угод в межах СНД: про взаємне збереження міждержавних секретів у галузі охорони винаходів та угоди про створення статистичної бази СНД.