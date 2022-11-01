Об этом заявил руководитель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин. Речь идет о поправке в бюджет об увеличении финансирования САП.

Внимание Александра Клименко назначили руководителем САП

Эти деньги должны покрыть финансирование заработных плат 8 новых прокуроров, отбор которых завершился недавно.

Вчера правительство отчиталось ЕС об успехах в проведении конкурса на должности прокуроров САП. А уже сегодня – фактически отказался обеспечить этих прокуроров зарплатами,

– отметил Шабунин.

Официальной причиной отказа, по словам Шабунина, стало отсутствие предложений от Офиса генерального прокурора, что на деле не создавало правовых препятствий для увеличения финансирования.

В то же время, Шабунин отметил, что хорошая новость в том, что бюджетный комитет все еще может изменить, восстановив правку в проект бюджета перед завтрашним голосованием в Раде.

Что этому предшествовало

Специализированная антикоррупционная прокуратура провела конкурс на 8 вакантных должностей новых антикоррупционных прокуроров.

В конкурсе приняло участие 308 претендентов, то есть 38,5 человека на одно место.

В июле САП получила нового руководителя – Александра Клименко. Два года прокуратура была без председателя и не функционировала на полную мощность.

Сразу после назначения руководителя САП сообщила о подозрении экс-нардепу Мартыненко за 311 тысяч евро взятки и отмывания денег.

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