Об этом заявил руководитель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин. Речь идет о поправке в бюджет об увеличении финансирования САП.
Внимание Александра Клименко назначили руководителем САП
Эти деньги должны покрыть финансирование заработных плат 8 новых прокуроров, отбор которых завершился недавно.
Вчера правительство отчиталось ЕС об успехах в проведении конкурса на должности прокуроров САП. А уже сегодня – фактически отказался обеспечить этих прокуроров зарплатами,
– отметил Шабунин.
Официальной причиной отказа, по словам Шабунина, стало отсутствие предложений от Офиса генерального прокурора, что на деле не создавало правовых препятствий для увеличения финансирования.
В то же время, Шабунин отметил, что хорошая новость в том, что бюджетный комитет все еще может изменить, восстановив правку в проект бюджета перед завтрашним голосованием в Раде.
Что этому предшествовало
- Специализированная антикоррупционная прокуратура провела конкурс на 8 вакантных должностей новых антикоррупционных прокуроров.
- В конкурсе приняло участие 308 претендентов, то есть 38,5 человека на одно место.
- В июле САП получила нового руководителя – Александра Клименко. Два года прокуратура была без председателя и не функционировала на полную мощность.
- Сразу после назначения руководителя САП сообщила о подозрении экс-нардепу Мартыненко за 311 тысяч евро взятки и отмывания денег.
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