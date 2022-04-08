Речь идет о надбавке за интенсивность труда руководителей. Постановление обнародовали 6 апреля.
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Надбавки отменят до отдельного решения Кабмина, но не ранее 1 января 2024 года.
Ограничения касаются:
- премьер-министра;
- первого вице-премьер-министра;
- вице-премьер-министра;
- первых заместителей;
- заместителей;
- председателя и членов Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку;
- председателей областных госадминистраций;
- Киевской и Севастопольской городских госадминистраций.
Но ограничения не распространяются на должностных лиц, которые приравниваются к членам Кабмина по закону.
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