Речь идет о надбавке за интенсивность труда руководителей. Постановление обнародовали 6 апреля.

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Надбавки отменят до отдельного решения Кабмина, но не ранее 1 января 2024 года.

Ограничения касаются:

премьер-министра;

первого вице-премьер-министра;

вице-премьер-министра;

первых заместителей;

заместителей;

председателя и членов Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку;

председателей областных госадминистраций;

Киевской и Севастопольской городских госадминистраций.

Но ограничения не распространяются на должностных лиц, которые приравниваются к членам Кабмина по закону.