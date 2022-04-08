Мовиться про надбавку за інтенсивність праці очільників. Постанову оприлюднили 6 квітня.

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Надбавки скасують до окремого рішення Кабміну, але не раніше 1 січня 2024 року.

Обмеження стосуються:

  • прем'єр-міністра;
  • першого віцепрем'єр-міністра;
  • віцепрем'єр-міністра;
  • перших заступників;
  • заступників;
  • голови та членів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
  • голів обласних держадміністрацій;
  • Київської та Севастопольської міських держадміністрацій.

Але обмеження не поширюються на посадових осіб, які прирівнюються до членів Кабміну згідно із законом.

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