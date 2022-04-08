Мовиться про надбавку за інтенсивність праці очільників. Постанову оприлюднили 6 квітня.
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Надбавки скасують до окремого рішення Кабміну, але не раніше 1 січня 2024 року.
Обмеження стосуються:
- прем'єр-міністра;
- першого віцепрем'єр-міністра;
- віцепрем'єр-міністра;
- перших заступників;
- заступників;
- голови та членів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
- голів обласних держадміністрацій;
- Київської та Севастопольської міських держадміністрацій.
Але обмеження не поширюються на посадових осіб, які прирівнюються до членів Кабміну згідно із законом.
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