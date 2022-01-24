По данным собеседника издания, этот вопрос был единственным, для принятия которого состоялось внеочередное заседание Кабмина.

Важно Это не 25 лет, это намного меньше, – Верещук о реинтеграции Донбасса и Крыма

Правительство приняло такое решение, чтобы выполнить рекомендации Венецианской комиссии. Вице-премьер по вопросам реинтеграции Ирина Верещук объяснила, документ необходимо изменить в нескольких пунктах и, по ее мнению, эти изменения невозможно внести в парламенте между чтениями, а потому правительство должно безотлагательно отозвать внесенный им в Раду законопроект.

Обратите внимание! Венецианская комиссия ранее действительно рекомендовала изменить законопроект о переходном периоде в отношении Крыма и Донбасса. Впрочем, эта рекомендация поступила в Киев еще в октябре 2021 года.

Это могли сделать по требованию Москвы

СМИ предполагают, что реальной причиной срочного отзыва проекта была необходимость выполнить требование, выдвинутое Россией в качестве предпосылки для проведения новой встречи "нормандской четверки" на уровне советников лидеров.

У Зеленского это отрицают

Глава Офиса Президента Андрей Ермак отрицает, что отзыв законопроекта связан с требованиями Москвы. Об этом он заявил в эфире "Свободы слова" на телеканале ICTV.

Эта власть принимает требования только украинского народа. А основное требование сегодня украинского общества – это сделать все, чтобы предотвратить эскалацию, над чем мы работаем 24/7. Я хочу сказать совершенно официально. Никаких предпосылок относительно проведения этой встречи в нормандском формате не было,

– сказал Ермак.

Почему это важно

Против принятия этого законопроекта категорически выступает Москва. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что в случае принятия Киевом закона об основах государственной политики переходного периода Москва сочтет, что Украина вышла из минских договоренностей.

Законопроект о переходном периоде: кратко