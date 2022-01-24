За даними співрозмовника видання, це питання було єдиним, задля ухвалення якого відбулося позачергове засідання Кабміну.

Важливо Це не 25 років, це набагато менше, – Верещук про реінтеграцію Донбасу та Криму

Уряд ухвалив таке рішення, щоби виконати рекомендації Венеційської комісії. Віцепрем'єрка з питань реінтеграції Ірина Верещук пояснила, документ необхідно змінити у кількох пунктах і, на її думку, ці зміни неможливо внести у парламенті між читаннями, а тому уряд має невідкладно відкликати внесений ним до Ради законопроєкт.

Зверніть увагу! Венеційська комісія раніше справді рекомендувала змінити законопроєкт про перехідний період щодо Криму та Донбасу. Втім, ця рекомендація надійшла до Києва ще в жовтні 2021 року.

Це могли зробити на вимогу Москви

ЗМІ припускають, що реальною причиною термінового відкликання проєкту стана необхідність виконати вимогу, висунуту Росією як передумову для проведення нової зустрічі "нормандської четвірки" на рівні радників лідерів.

У Зеленського це заперечують

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак заперечує, що відкликання законопроєкту пов'язане з вимогами Москви. Про це він заявив у ефірі "Свободи слова" на телеканалі ICTV.

Ця влада приймає вимоги тільки українського народу. А основна вимога сьогодні українського суспільства - це зробити все, щоб запобігти ескалації, над чим ми працюємо 24/7. Я хочу сказати абсолютно офіційно. Ніяких передумов щодо проведення цієї зустрічі в нормандському форматі не було,

– сказав Єрмак.

Чому це важливо

Проти ухвалення цього законопроєкту категорично виступає Москва. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров раніше заявляв, що в разі ухвалення Києвом закону про основи державної політики перехідного періоду Москва вважатиме, що Україна вийшла з мінських домовленостей.

Законопроєкт про перехідний період: коротко