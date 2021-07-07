Решение по предложению Совету нацбезопасности и обороны правительство рассмотрит на заседании 7 июля. Кстати, перечень лиц против которых предлагают ввести ограничения не указывают.
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Такое предложение связано с решениями Совета ЕС от 2 октября 2020 года и от 6 ноября 2020 года о введении санкций к физическим лицам, которые причастны к:
- фальсификации результатов президентских выборов в Беларуси;
- нарушению декларации о правах человека, запугиваний, репрессий,
- насильственному подавлению мирных протестов и тому подобному.
Санкции ЕС против Беларуси
24 июня Европейский Союз ввел против Беларуси секторальные санкции. Ограничения касаются калийной и нефтяной отраслей экономики страны, а также банковского сектора.
Так, Европейскому инвестиционному банку запретили финансировать государственные белорусские проекты, а также ограничили доступ режима самопровозглашенного президента Александра Лукашенко на рынки Евросоюза.
Кроме того, ЕС запретил продавать Беларуси:
- товары двойного назначения, которые могут быть использованы в военных целях;
- технологии и программное обеспечение для мониторинга или перехвата интернета и телефонной связи.