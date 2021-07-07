Решение по предложению Совету нацбезопасности и обороны правительство рассмотрит на заседании 7 июля. Кстати, перечень лиц против которых предлагают ввести ограничения не указывают.

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Такое предложение связано с решениями Совета ЕС от 2 октября 2020 года и от 6 ноября 2020 года о введении санкций к физическим лицам, которые причастны к:

фальсификации результатов президентских выборов в Беларуси;

нарушению декларации о правах человека, запугиваний, репрессий,

насильственному подавлению мирных протестов и тому подобному.

Санкции ЕС против Беларуси

24 июня Европейский Союз ввел против Беларуси секторальные санкции. Ограничения касаются калийной и нефтяной отраслей экономики страны, а также банковского сектора.

Так, Европейскому инвестиционному банку запретили финансировать государственные белорусские проекты, а также ограничили доступ режима самопровозглашенного президента Александра Лукашенко на рынки Евросоюза.

Кроме того, ЕС запретил продавать Беларуси: