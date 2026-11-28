Такое решение было принято в Кабмине, сообщает Минобороны .

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Статус критически важных предприятий сохраняется до 20 декабря

Статус критически важных предприятий будет сохраняться до 20 декабря, если срок действия этих решений истек после введения новых правил бронирования в октябре.

Это касается предприятий, получивших статус критически важных от государственных органов, которые согласовали обновленные критерии с Координационным центром по организации бронирования по состоянию на день вступления в силу нового постановления. Благодаря этому предприятия смогут сохранить возможность бронировать работников во время перехода на новые правила– пояснили в Минобороны.

До 20 декабря также будет продлено действие бронирований работников, оформленных через приложение "Дія". Это касается именно тех бронирований, срок которых истек после введения новых правил в октябре. При этом предприятия должны самостоятельно продлить их через приложение "Дія". Они не будут продлеваться автоматически.

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При этом продление срока не будет распространяться на предприятия, статус критически важных которых был отменен или подлежит отмене.

В Минобороны подчеркнули, что необходимо учесть три момента:

Бронирование работников не продлится автоматически. Его необходимо переоформить через приложение "Дія".

Уже к 20 декабря количество бронированных должно соответствовать лимиту – не более 95%.

Предприятия ОПК смогут провести бронирование до 95% военнообязанных работников без указания конкретного количества в решении Минобороны.

Добавим, в Министерстве экономики объяснили, как изменились правила бронирования. Изменения касаются, в частности, предприятий оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов.