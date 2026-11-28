Кабмін продовжив до 20 грудня статус критично важливих підприємств / Ілюстративне фото Getty Images.
В Україні до 20 грудня продовжили чинність статусу критично важливих підприємств та бронювання працівників, термін яких спливає після запровадження нових вимог. Водночас "бронь" не продовжується автоматично, тому її потрібно встигнути переоформити через Дію.
Таке рішення ухвалили в Кабміні, передає Міноборони.
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Статус критично важливих підприємств зберігається до 20 грудня
Статус критично важливих підприємств зберігатиметься до 20 грудня 2026 року, якщо термін цих рішень закінчився після запровадження нових правил бронювання у жовтні.
Це стосується підприємств, які отримали статус критично важливих від державних органів, які погодили оновлені критерії з Координаційним центром з організації бронювання станом на день набрання чинності новою постановою. Завдяки цьому підприємства зможуть зберегти можливість бронювати працівників під час переходу на нові правила
До 20 грудня також продовжать дію бронювань працівників, які оформлені через Дію. Це стосується саме тих бронювань, термін яких завершився після нових правил у жовтні. Водночас підприємства мають самостійно продовжити їх через Дію. Вони не будуть продовжуватися автоматично.
При цьому продовження терміну не буде поширюватися на підприємства, чий статус критично важливих був скасований або ж підлягає скасуванню.
В Міноборони наголосили, що потрібно врахувати три речі:
- Бронювання працівників не продовжиться автоматично. Його потрібно переформити через Дію.
- Вже до 20 грудня кількість заброньованих має відповідати ліміту – не більш ніж 95%.
- Підприємства ОПК зможуть забронювати до 95% військовозобов'язаних працівників без зазначення конкретної кількості в рішенні Міноборони.
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