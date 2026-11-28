Таке рішення ухвалили в Кабміні, передає Міноборони.

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Статус критично важливих підприємств зберігається до 20 грудня

Статус критично важливих підприємств зберігатиметься до 20 грудня 2026 року, якщо термін цих рішень закінчився після запровадження нових правил бронювання у жовтні.

Це стосується підприємств, які отримали статус критично важливих від державних органів, які погодили оновлені критерії з Координаційним центром з організації бронювання станом на день набрання чинності новою постановою. Завдяки цьому підприємства зможуть зберегти можливість бронювати працівників під час переходу на нові правила– пояснили в Міноборони.

До 20 грудня також продовжать дію бронювань працівників, які оформлені через Дію. Це стосується саме тих бронювань, термін яких завершився після нових правил у жовтні. Водночас підприємства мають самостійно продовжити їх через Дію. Вони не будуть продовжуватися автоматично.

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При цьому продовження терміну не буде поширюватися на підприємства, чий статус критично важливих був скасований або ж підлягає скасуванню.

В Міноборони наголосили, що потрібно врахувати три речі:

Бронювання працівників не продовжиться автоматично. Його потрібно переформити через Дію.

Вже до 20 грудня кількість заброньованих має відповідати ліміту – не більш ніж 95%.

Підприємства ОПК зможуть забронювати до 95% військовозобов'язаних працівників без зазначення конкретної кількості в рішенні Міноборони.