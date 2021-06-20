Об этом сообщается в распоряжении Кабмина №666 от 18 июня.

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Наблюдательный совет Укрзализныци

Правительство выбрало членами наблюдательного совета Укрзализныци четырех человек:

Шевки Аджунера и Андреаса Матье – независимые члены.

Сергей Лещенко и Олег Журавлев – представители государства.

К слову, они будут выполнять обязанности до назначения новых независимых членов по результатам конкурса, а также до принятия Кабинетом министров решения об избрании представителей государства в наблюдательном совете, но не более трех месяцев.

Срок действия контрактов продолжается путем заключения дополнительных договоров.

В решении Кабмина также говорится о полномочиях члена правления Юрика Ивана на подписание дополнительных договоров с указанными выше членами наблюдательного совета.

Что этому предшествовало: коротко

ВСК призвала Кабмин уволить всех членов правления Укрзализныци вместе с и. о. председателя правления Иваном Юриком и начать поиск новых членов наблюдательного совета.

Временная следственная комиссия Верховной Рады считает финансовый план государственного перевозчика на 2021 год нереальным к выполнению из-за завышенных показателей от перевозок.

Наблюдательный совет Укрзализныци принял решение начать конкурсный отбор кандидата на должность постоянного председателя правления компании.

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