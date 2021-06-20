Про це повідомляється у розпорядженні Кабміну №666 від 18 червня.

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Наглядова рада Укрзалізниці

Уряд обрав членами наглядової ради Укрзалізниці чотирьох осіб:

  • Шевкі Аджунера й Андреаса Матьє – незалежні члени.
  • Сергій Лещенко та Олег Журавльов – представники держави.

До слова, вони виконуватимуть обов'язки до призначення нових незалежних членів за результатами конкурсу, а також до прийняття Кабінетом міністрів рішення про обрання представників держави у наглядовій раді, але не більше ніж три місяці.

  • Термін дії контрактів продовжується шляхом укладання додаткових договорів.

Що цьому передувало: коротко

  • ТСК закликала Кабмін звільнити усіх членів правління Укрзалізниці разом із в. о. голови правління Іваном Юриком та розпочати пошук нових членів наглядової ради.
  • Тимчасова слідча комісія Верховної Ради вважає фінансовий план державного перевізника на 2021 рік нереальним до виконання через завищені показники від перевезень.
  • Наглядова рада Укрзалізниці ухвалила рішення почати конкурсний відбір кандидата на посаду постійного голови правління компанії.

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