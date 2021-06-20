Про це повідомляється у розпорядженні Кабміну №666 від 18 червня.

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Наглядова рада Укрзалізниці

Уряд обрав членами наглядової ради Укрзалізниці чотирьох осіб:

Шевкі Аджунера й Андреаса Матьє – незалежні члени.

Сергій Лещенко та Олег Журавльов – представники держави.

До слова, вони виконуватимуть обов'язки до призначення нових незалежних членів за результатами конкурсу, а також до прийняття Кабінетом міністрів рішення про обрання представників держави у наглядовій раді, але не більше ніж три місяці.

Термін дії контрактів продовжується шляхом укладання додаткових договорів.

У рішенні Кабміну також йдеться про уповноваження члена правління Юрика Івана на підписання додаткових договорів із зазначеними вище членами наглядової ради.

Що цьому передувало: коротко

ТСК закликала Кабмін звільнити усіх членів правління Укрзалізниці разом із в. о. голови правління Іваном Юриком та розпочати пошук нових членів наглядової ради.

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради вважає фінансовий план державного перевізника на 2021 рік нереальним до виконання через завищені показники від перевезень.

Наглядова рада Укрзалізниці ухвалила рішення почати конкурсний відбір кандидата на посаду постійного голови правління компанії.

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