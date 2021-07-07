Соответствующее решение было принято на заседании Кабмина 7 июля. Теперь законопроект должны отправить в Верховную Раду.

Важно Зеленский рассказал, когда Украина получит от США боевые катера Mark VI

В документе – никакой конкретики

На правительственном портале отсутствует полный текст законопроекта, докладчиком которого указано министра обороны Андрея Тарана. В пояснительной записке никакой конкретики тоже нет. О каких именно направлениях идет речь – в документе не указывается.

Заметим, что ранее президент Владимир Зеленский и лидер Турции Реджеп Эрдоган подписали рамочное военное соглашение. Произошло это еще 16 октября 2020 года.

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Тогда Зеленский заявил, что соглашение открывает новые возможности для военного и военно-технического сотрудничества двух стран, в частности в сфере оборонной промышленности.

Министр обороны Андрей Таран отметил, что соглашение создаст правовые основы для расширения и углубления украинский-турецкого сотрудничества в сфере обороны. Оно также позволит начать сотрудничество по более чем 20 "принципиально новым актуальным направлениям".

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