Соответствующее решение было принято на заседании Кабмина 7 июля. Теперь законопроект должны отправить в Верховную Раду.
Важно Зеленский рассказал, когда Украина получит от США боевые катера Mark VI
В документе – никакой конкретики
На правительственном портале отсутствует полный текст законопроекта, докладчиком которого указано министра обороны Андрея Тарана. В пояснительной записке никакой конкретики тоже нет. О каких именно направлениях идет речь – в документе не указывается.
Заметим, что ранее президент Владимир Зеленский и лидер Турции Реджеп Эрдоган подписали рамочное военное соглашение. Произошло это еще 16 октября 2020 года.
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Тогда Зеленский заявил, что соглашение открывает новые возможности для военного и военно-технического сотрудничества двух стран, в частности в сфере оборонной промышленности.
Министр обороны Андрей Таран отметил, что соглашение создаст правовые основы для расширения и углубления украинский-турецкого сотрудничества в сфере обороны. Оно также позволит начать сотрудничество по более чем 20 "принципиально новым актуальным направлениям".
Другие соглашения между Украиной и Турцией
- В феврале 2020 года Украина и Турция подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны, которое поможет Украине повысить уровень безопасности на морской южной границе в акватории Черного моря.
- В апреле 2021 года страны подписали еще одну совместную декларацию между украинской и турецкой стороной. Она предусматривает 20 пунктов.