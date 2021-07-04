По словам Зеленского, "мы отказались от разговоров и приступили к реальной работе". Украина будет реализовывать масштабные проекты по обновлению корабельного состава, развитию современной военно-морской инфраструктуры и подготовке личного состава.

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Работать Украина будет совместно с США, Великобританией, Турцией и другими странами-друзьями.

В частности, в следующем году (2022 – 24 канал) американская сторона начнет передачу Украине скоростных боевых катеров Mark VI,

– заметил Зеленский.

Украинский лидер подчеркнул, что в порту Южном уже формируют соответствующую инфраструктуру.

В частности, там развернули управление дивизиона кораблей. Там базируются 2 катера Island и ожидают пополнения по меньшей мере еще 3 катеров. Сейчас они находятся в США на этапе модернизации.

Зеленский о возрождении флота

Зеленский отметил, что за последние годы в Украине произошло настоящее возрождение флота. Президент назвал это доказательством "наших реальных действий для решения безопасности и оборонных задач".

По словам украинского лидера, украинские органы военного управления флота сейчас активно вводят стандарты НАТО.

В частности, сразу 4 экипажа патрульных катеров уже прошли курсы подготовки в Штатах. Там они продемонстрировали высокие показатели совместимости с экипажами кораблей Альянса.

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