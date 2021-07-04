Такое заявление 4 июля президент Владимир Зеленский сделал в Одессе. Там он принял участие в торжествах по случаю Дня Военно-Морских сил ВСУ.

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Глава государства, в частности, высказался о состоянии современной морской авиации в Украине. Движение в направлении к ее усилению он называет успешным.

Мы ожидаем уже в скором времени получить современные и эффективные беспилотные летательные аппараты Bayraktar,

– отметил глава государства.

Как объяснил Владимир Зеленский, украинские экипажи для них уже завершают всю необходимую подготовку. Ее они проходили в Турции.

Ранее командующий Военно-Морских сил Алексей Неижпапа сообщал, что первый комплект беспилотного комплекса Bayraktar ВСУ получит еще в 2021 году.

Обратите внимание! Его будут использовать как в Черном, так и в Азовском морях – в интересах как надводных сил, так и морской пехоты.

Коротко о беспилотники Bayraktar для Украины