Таку заяву 4 липня президент Володимир Зеленський зробив у Одесі. Там він взяв участь в урочистостях з нагоди Дня Військово-Морських сил ЗСУ.
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Глава держави, зокрема, висловився щодо стану сучасної морської авіації в Україні. Рух у напрямку до її посилення він називає успішним.
Ми очікуємо вже незабаром отримати сучасні та ефективні безпілотні літальні апарати Bayraktar,
– наголосив глава держави.
Як пояснив Володимир Зеленський, українські екіпажі для них вже завершують усю необхідну підготовку. Її вони проходили у Туреччині.
Раніше командувач Військово-Морських сил Олексій Неїжпапа повідомляв, що перший комплект безпілотного комплексу Bayraktar ЗСУ отримає ще у 2021 році.
Коротко про безпілотники Bayraktar для України
- На озброєнні ЗСУ вже є безпілотники Bayraktar TB-2. Про закупівлю 6 таких апаратів Україна та Туреччина домовилися ще у 2018 році.
- У 2020 році гендиректор "Укрспецекспорту" Вадим Ноздря анонсував, що Україна планує придбати у Туреччини ще 48 таких безпілотників.
- Bayraktar TB-2 (перекладається як "прапороносець") – це турецький ударний безпілотник нового покоління. Його експлуатують протягом 6 років.