ВМС України цього року отримають потужний турецький безпілотник Bayraktar
Військово-морські Сили України у 2021 році отримають перший турецький безпілотник Bayraktar. Його застосовуватимуть у Чорному й Азовському морях.
Джерело:24 канал
Про це 12 травня повідомив командувач ВМС Олексій Неїжпапа під час свого виступу на полях Всеукраїнського форуму "Україна 30. Безпека країни".
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Військово-морські Сили, як і інші види військ Збройних сил, як і весь цивілізований світ, переходять на безпілотні технології. Це крок вперед. І в цьому році у складі ВМС ми будемо мати перший комплект безпілотного комплексу Bayraktar, який буде застосовуватись як в Чорному, так і Азовському морях в інтересах як надводних сил, так і морської піхоти,
– сказав контрадмірал.
Він наголосив, що в інтересах ВМС планують надалі закуповувати безпілотні протимінні системи, які "дуже оптимальні й за ціною, й по ефективності застосування".
Олексій Неїжпапа зазначив, що у подальшому також приділятиметься більше уваги безпілотним можливостям Військово-морських Сил ЗСУ.
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