Військово-морські Сили України у 2021 році отримають перший турецький безпілотник Bayraktar. Його застосовуватимуть у Чорному й Азовському морях.

Про це 12 травня повідомив командувач ВМС Олексій Неїжпапа під час свого виступу на полях Всеукраїнського форуму "Україна 30. Безпека країни".

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Військово-морські Сили, як і інші види військ Збройних сил, як і весь цивілізований світ, переходять на безпілотні технології. Це крок вперед. І в цьому році у складі ВМС ми будемо мати перший комплект безпілотного комплексу Bayraktar, який буде застосовуватись як в Чорному, так і Азовському морях в інтересах як надводних сил, так і морської піхоти,

– сказав контрадмірал.

Він наголосив, що в інтересах ВМС планують надалі закуповувати безпілотні протимінні системи, які "дуже оптимальні й за ціною, й по ефективності застосування".

Олексій Неїжпапа зазначив, що у подальшому також приділятиметься більше уваги безпілотним можливостям Військово-морських Сил ЗСУ.