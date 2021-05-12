Военно-морские Силы Украины в 2021 году получат первый турецкий беспилотник Bayraktar. Его будут применять в Черном и Азовском морях.

Об этом 12 мая сообщил командующий ВМС Алексей Неижпапа во время своего выступления на полях Всеукраинского форума "Украина 30. Безопасность страны".

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Военно-морские Силы, как и другие виды войск Вооруженных сил, как и весь цивилизованный мир, переходят на беспилотные технологии. Это шаг вперед. И в этом году в составе ВМС мы будем иметь первый комплект беспилотного комплекса Bayraktar, который будет применяться как в Черном, так и Азовском морях в интересах как надводных сил, так и морской пехоты,

– сказал контр-адмирал.

Он отметил, что в интересах ВМС планируют в дальнейшем закупать беспилотные противоминные системы, которые "очень оптимальные и по цене, и по эффективности применения".

Алексей Неижпапа отметил, что в дальнейшем также будет уделяться больше внимания беспилотным возможностям Военно-морских Сил ВСУ.

Обратите внимание! Bayraktar TB2 – это турецкий ударный оперативно-тактический средневысотный беспилотный летательный аппарат с большой продолжительностью полета.

Планы ВМС на 2021 год

Украина планирует усилить ударные возможности Военно-морских Сил в 2021 году. Развиваться будут 3 основных направления, речь идет о:

закупке и строительстве ракетных катеров и корветов;

закупке противоминных кораблей, комплексов и систем;

приобретении патрульных возможностей.

Алексей Неижпапа добавил, что в 2020 году на вооружение ВМС поступил образец ракетного комплекса берегового базирования "Нептун", который способен уничтожать надводные цели противника на расстоянии более 200 километров.

По его словам, личный состав осуществил подготовку на учебном боевом образце техники. В составе Военно-морских Сил будет первый дивизион берегового ракетного комплекса "Нептун".

К 2025 году мы планируем иметь 3 таких дивизиона, которые будут способны уничтожать надводные цели как в Азовской, так и Черноморской операционной зоне,

– заверил контр-адмирал.

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