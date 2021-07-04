За словами Зеленського, "ми відмовилися від розмов і взялися до реальної роботи". Україна реалізовуватиме масштабні проєкти щодо оновлення корабельного складу, розбудови сучасної військово-морської інфраструктури та підготовки особового складу.
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Працюватиме Україна спільно зі США, Великою Британією, Туреччиною та іншими країнами-друзями.
Зокрема, наступного року (2022 – 24 канал) американська сторона розпочне передачу Україні швидкісних бойових катерів Mark VI,
– зауважив Зеленський.
Український лідер наголосив, що у порту Південному вже формують відповідну інфраструктуру.
Зокрема, там розгорнули управління дивізіону кораблів. Там базуються 2 катери Island та очікують поповнення щонайменше ще 3 катерів. Наразі вони перебувають у США на етапі модернізації.
Зеленський про відродження флоту
- Зеленський зауважив, що за останні роки в Україні відбулося справжнє відродження флоту. Президент назвав це доказом "наших реальних дій задля вирішення безпекових і оборонних завдань".
- За словами українського лідера, українські органи військового управління флоту наразі активно запроваджують стандарти НАТО.
- Зокрема, відразу 4 екіпажі патрульних катерів вже пройшли курси підготовки у Штатах. Там вони продемонстрували високі показники взаємосумісності з екіпажами кораблів Альянсу.
Анонс від президента
- Український лідер зауважив, що вже найближчим часом ЗСУ отримають на озброєння сучасні турецькі безпілотники Bayraktar.
- Окрім того, в українських захисників з'явиться власний бойовий корвет.