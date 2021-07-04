За словами Зеленського, "ми відмовилися від розмов і взялися до реальної роботи". Україна реалізовуватиме масштабні проєкти щодо оновлення корабельного складу, розбудови сучасної військово-морської інфраструктури та підготовки особового складу.

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Працюватиме Україна спільно зі США, Великою Британією, Туреччиною та іншими країнами-друзями.

Зокрема, наступного року (2022 – 24 канал) американська сторона розпочне передачу Україні швидкісних бойових катерів Mark VI,

– зауважив Зеленський.

Український лідер наголосив, що у порту Південному вже формують відповідну інфраструктуру.

Зокрема, там розгорнули управління дивізіону кораблів. Там базуються 2 катери Island та очікують поповнення щонайменше ще 3 катерів. Наразі вони перебувають у США на етапі модернізації.

Зеленський про відродження флоту

Зеленський зауважив, що за останні роки в Україні відбулося справжнє відродження флоту. Президент назвав це доказом "наших реальних дій задля вирішення безпекових і оборонних завдань".

За словами українського лідера, українські органи військового управління флоту наразі активно запроваджують стандарти НАТО.

Зокрема, відразу 4 екіпажі патрульних катерів вже пройшли курси підготовки у Штатах. Там вони продемонстрували високі показники взаємосумісності з екіпажами кораблів Альянсу.

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