Правительство прекратило действие меморандума между Украиной и Россией о сотрудничестве в борьбе с терроризмом. Документ действовал еще с 12 июля 2012 года.

Украина продолжает разрывать отношения с РФ

Соответствующее постановление приняли 8 июля на заседание Кабмина, сообщает 24 канал.

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Прекратили действие меморандума с Россией о сотрудничестве в борьбе с терроризмом. Документ подписали в Ялте еще 12 июля 2012 года.

МИД поручили сообщить об этом российской стороне.

В пояснительной записке говорится, что причинами для расторжения договоренностей стала вооруженная агрессия РФ на территории Украины. А также содействие сепаратизму и терроризму в восточных областях.

Действия России являются нарушением принципов международных отношений, подрывают основы правопорядка и безопасности в мире,

– говорится в документе.

Кроме того, РФ нарушает права и свободы людей, которые проживают на территории Украины.

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Что известно о меморандуме