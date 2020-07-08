Кабмин разорвал меморандум о сотрудничестве с Россией в борьбе с терроризмом
Правительство прекратило действие меморандума между Украиной и Россией о сотрудничестве в борьбе с терроризмом. Документ действовал еще с 12 июля 2012 года.
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Соответствующее постановление приняли 8 июля на заседание Кабмина, сообщает 24 канал.
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Прекратили действие меморандума с Россией о сотрудничестве в борьбе с терроризмом. Документ подписали в Ялте еще 12 июля 2012 года.
МИД поручили сообщить об этом российской стороне.
В пояснительной записке говорится, что причинами для расторжения договоренностей стала вооруженная агрессия РФ на территории Украины. А также содействие сепаратизму и терроризму в восточных областях.
Действия России являются нарушением принципов международных отношений, подрывают основы правопорядка и безопасности в мире,
– говорится в документе.
Кроме того, РФ нарушает права и свободы людей, которые проживают на территории Украины.
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Что известно о меморандуме
- Согласно документу, стороны обменивались информацией о террористических организациях, деятельность которых угрожает безопасности двух государств.
- Сотрудничали также в обеспечении безопасности и в области защиты населения.
- Обменивались данными и опытом относительно предотвращения террористических актов.