Кабмін розірвав меморандум про співпрацю з Росією в боротьбі з тероризмом
Уряд припинив дію меморандуму між Україною та Росією щодо співпраці в боротьбі з тероризмом. Документ діяв ще з 12 липня 2012 року.
Україна продовжує розривати відносини з РФ
Відповідну постанову ухвалили 8 липня на засідання Кабміну, повідомляє 24 канал.
Читайте також Бути з Росією в паритеті не вдасться, – Неїжпапа розповів, як Україна може здолати ворога
Припинили дію меморандуму з Росією про співпрацю у боротьбі з тероризмом. Документ підписали у Ялті ще 12 липня 2012 року.
МЗС доручили повідомити про це російську сторону.
У пояснювальній записці йдеться, що причинами для розірвання домовленостей стала збройна агресія РФ на території України. А також сприяння сепаратизму та тероризму в східних областях.
Дії Росії є порушенням принципів міжнародних відносин, підривають основи правопорядку та безпеки у світі,
– мовиться у документі.
Крім того, РФ порушує права та свободи людей, які проживають на території України.
Зверніть увагу Чи відновлюватиме Україна транспортне сполучення з Росією: що кажуть у МЗС
Що відомо про меморандум
- Відповідно до нього, сторони обмінювалися інформацією про терористичні організації, діяльність яких загрожує безпеці двох держав.
- Співпрацювали також у забезпеченні безпеки та в галузі захисту населення.
- Обмінювалися даними та досвідом щодо запобігання терористичним актам.