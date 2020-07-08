Уряд припинив дію меморандуму між Україною та Росією щодо співпраці в боротьбі з тероризмом. Документ діяв ще з 12 липня 2012 року.

Україна продовжує розривати відносини з РФ

Відповідну постанову ухвалили 8 липня на засідання Кабміну, повідомляє 24 канал.

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Припинили дію меморандуму з Росією про співпрацю у боротьбі з тероризмом. Документ підписали у Ялті ще 12 липня 2012 року.

МЗС доручили повідомити про це російську сторону.

У пояснювальній записці йдеться, що причинами для розірвання домовленостей стала збройна агресія РФ на території України. А також сприяння сепаратизму та тероризму в східних областях.

Дії Росії є порушенням принципів міжнародних відносин, підривають основи правопорядку та безпеки у світі,

– мовиться у документі.

Крім того, РФ порушує права та свободи людей, які проживають на території України.

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Що відомо про меморандум