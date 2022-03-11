К теме Восстановить экономику невозможно без логистики, мы ее перестраиваем, – министр инфраструктуры
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Кабмин в очередной раз расширил перечень критического импорта из-за вторжения России в Украину. В список включены жиры и масла, кондитерские изделия, удобрения, костюмы химзащиты и т.д.
Источник:Інтерфакс
К теме Восстановить экономику невозможно без логистики, мы ее перестраиваем, – министр инфраструктуры
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