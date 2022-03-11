Зауважте, що одразу ж після початку війни, 24 лютого, уряд визначив перелік товарів критичного імпорту, для закупівлі якого Нацбанк дозволяє купувати валюту. Це вже дев'яте розширення цього списку після його початкового затвердження.

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Кабмін знову розширив перелік критичного імпорту

Згідно з постановою уряду №244 від 10 березня, яку оприлюднили наступного дня, у переліку товарів критичного імпорту перебувають:

азотні, фосфорні та калійні добрива,

різні фарби та лаки,

костюми хімзахисту,

посудомийні машини,

мобільні Wi-Fi системи широкосмугового доступу,

броньовані автомобілі,

танки та їх частини,

лічильники Гейгера-Мюллера,

гранати, міни, ракети

холодна зброя.

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