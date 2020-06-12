Экс-директор "Винницких перцев" и глава ГУД: главой Винницкой ОГА станет Сергей Борзов
Кабинет Министров на заседании 12 июня согласовал смену председателя Винницкой ОГА. Министры рассмотрели увольнение с этой должности Владислава Скальского и назначение на его место Сергея Борзова. Он сейчас является главой Государственного управления делами, ранее был директором команды КВН "Винницкие перцы".
На заседании 12 июня правительство рассмотрело кадровые изменения. В частности, о смене главы Винницкой области, сообщает 24 канал.
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Борзов вместо Скальского
В частности, правительство согласовало увольнение с должности Владислава Скальского и назначение председателем Винницкой обладминистрации Сергея Борзова. Он сейчас возглавляет Государственное управление делами.
Премьер-министр поблагодарил Скальского, который тоже был на заседании, за работу. В то же время Денис Шмыгаль отметил, что Сергей Борзов сейчас находится за пределами Киева. Поэтому лично присутствовать на заседании не смог.
Глава правительства добавил, что формальное собеседование можно не проводить. Ведь Борзов – подготовленный государственный служащий с 22 годами опыта.
Обратите внимание! Владислав Скальский был председателем Винницкой облгосадминистрации с 18 сентября 2019 года.
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Что известно о Сергее Борзове
- Ему 40 лет, женат.
- Окончил исторический факультет Винницкого государственного педагогического университета имени Коцюбинского.
- С 2006 по 2011 год был директором команды КВН "Винницкие перцы". Впоследствии возглавлял команду КВН "Сборная Украины".
- Выдвигался в депутаты Винницкого городского совета 5-го созыва от партии "Либеральная Украина". Впоследствии шел в Винницкий областной совет от партии "Фронт перемен".
- Является членом Совета по вопросам развития Национального культурно-художественного и музейного комплекса "Мыстецкий арсенал".
- С июня 2014 года был заместителем руководителя Государственного управления делами, а с 1 августа 2019 года возглавил его.