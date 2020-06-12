Кабинет Министров на заседании 12 июня согласовал смену председателя Винницкой ОГА. Министры рассмотрели увольнение с этой должности Владислава Скальского и назначение на его место Сергея Борзова. Он сейчас является главой Государственного управления делами, ранее был директором команды КВН "Винницкие перцы".

На заседании 12 июня правительство рассмотрело кадровые изменения. В частности, о смене главы Винницкой области, сообщает 24 канал.

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Борзов вместо Скальского

В частности, правительство согласовало увольнение с должности Владислава Скальского и назначение председателем Винницкой обладминистрации Сергея Борзова. Он сейчас возглавляет Государственное управление делами.

Премьер-министр поблагодарил Скальского, который тоже был на заседании, за работу. В то же время Денис Шмыгаль отметил, что Сергей Борзов сейчас находится за пределами Киева. Поэтому лично присутствовать на заседании не смог.

Глава правительства добавил, что формальное собеседование можно не проводить. Ведь Борзов – подготовленный государственный служащий с 22 годами опыта.

Обратите внимание! Владислав Скальский был председателем Винницкой облгосадминистрации с 18 сентября 2019 года.

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