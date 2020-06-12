Кабінет Міністрів на засіданні 12 червня погодив зміну голови Вінницької ОДА. Міністри розглянули звільнення з цієї посади Владислава Скальського та призначення на його місце Сергія Борзова. Він наразі є главою Державного управління справами, раніше був директором команди КВК "Вінницькі перці".

На засіданні 12 червня уряд розглянув кадрові зміни. Зокрема, про зміну очільника Вінницької області, повідомляє 24 канал.

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Борзов замість Скальського

Зокрема, уряд погодив звільнення з посади Владислава Скальського та призначення головою Вінницької обладміністрації Сергія Борзова. Він наразі очолює Державне управління справами.

Прем’єр-міністр подякував Скальському, який теж був на засіданні, за роботу. Водночас Денис Шмигаль зазначив, що Сергій Борзов наразі перебуває за межами Києва. Тому особисто бути присутнім на засіданні не зміг.

Очільник уряду додав, що формальну співбесіду можна не проводити. Адже Борзов – підготовлений державний службовець із 22 роками досвіду.

Зверніть увагу! Владислав Скальський був головою Вінницької облдержадміністрації з 18 вересня 2019 року.

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