Зеленський призначив Борзова главою ДУС: що треба знати про нього та сім'ю

Президент Володимир Зеленський призначив керівником Державного управління справами Сергія Борзова. До цього він був заступником керівника та виконувачем обов'язків керівника цього відомства.

На цій посаді Борзов перебуватиме 5 років, це зазначено в указі Президента України, опублікованому на офіційному сайті.

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Водночас, іншими указами Зеленський звільнив Борзова від тимчасового виконання обов'язків керівника ДУС, а також з посади заступника керівника відомства.

Що відомо про Сергія Борзова та його сім'ю?

П'ятий президент Петро Порошенко у 2014 році призначив Борзова заступником керівника Держуправління справами. У 2015-2016 роках і з 11 червня 2019 року він був тимчасовим виконувачем обов'язків керівника відомства. Раніше балотувався до Вінницької облради за списками партії "Фронт змін".

До початку політичної кар'єри тривалий час очолював команди КВН "Вінницькі перці" та "Збірна України". Його дружина Ірина Борзова – кандидатка-мажоритарниця у Верховну Раду від партії Зеленського "Слуга Народу".



Ірина Борзова на навчаннях для "Слуги народу" у Трускавці/ Фейсбук Юрія Камельчука

Батько Ірини Борзової, Наум Баруля, є одним із керівників гумористичного шоу "Ліга сміху". Його виробляє студія "Квартал 95" разом із Drive Production, який очолює Баруля.



Сергій Борзов із дружиною Іриною Борзовою/ Фото із його Фейсбук-сторінки

Бізнес у Криму

Разом із батьком Ірина Борзова володіє ТОВ "Профіль-Н", зареєстрованим у кримському Судаку, це підтверджує онлайн-система відкритих даних YouControl. Компанія займається діяльністю ресторанів. Після окупації півострова її перереєстрували як російську.



Так, Борзова має 49% акцій, а її батько Баруля – 51%.

Відповідно до з бухгалтерською звітністю "Профиль-Н", її прибуток на окупованих територіях з 2014 року постійно зростав. У 2017 році вона заплатила близько 275,4 тисяч рублів податків і внесків.