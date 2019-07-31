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      Зеленський представив нових голів Черкаської облдержадміністрації та управління СБУ

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      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський / Getty Images

      Президент України Володимир Зеленський представив 31 липня нового голову Черкаської обласної державної адміністрації Ігоря Шевченка та нового начальника обласного управління СБУ Сергія Ходунова.

      "Хочу бути впевненим, що це порядна людина буде. Якщо щось буле не так – кажіть, будемо міняти", – сказав Зеленський.

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      Кандидатуру Шевченка на посаду голови Черкаської ОДА раніше погодили в Кабміні.

      Що відомо про Ігоря Шевченка?

      47-річний юрист і підприємець, який займається вантажними перевезеннями. Освіта: Чорноморське вище військово-морське училище імені Нахімова, Черкаський комерційний технікум (спеціальність "правознавство") та Національний університет "Одеська юридична академія" (спеціальність "правознавство").

      Згідно з декларацією Шевченка, з 2017-го року він має нерухомість у Росії, там же в нього є й земельна ділянка і нежитлове приміщення. Останніми двома об'єктами володіє спільно із російськими бізнесменами Андрієм Лунєвим та Михайлом Арзімановим. Шевченко також володіє житловим будинком та земельною ділянкою в Черкаській області та 10 автомобілями. А дружина Шевченка має 2 квартири та 2 авто.

      Шевченко також є власником ТОВ "Легкий експорт плюс" і Hermes-Shevchenko Igor. Обидві компанії зареєстровані в італійському місті Ріміні.

      За 2018 рік Шевченко задекларував дохід в понад 800 тисяч гривень, ще понад півмільйона євро він зберігає в готівці.

      Читайте також: Кандидати на посади міністрів та силовиків: прогнози і заяви

      Голова Черкаської ОДА Ігор Шевченко

      Новий голова Черкаської ОДА Ігор Шевченко / Фото zmi.ck.ua

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      Теги: Новини України Новини політики Призначення Зеленського Новини Черкас Володимир Зеленський СБУ
      Джерело: 24 канал
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