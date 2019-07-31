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      Готуйтесь, ми вас викличемо: Зеленський пообіцяв розібратись з головним прокурором Черкащини

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      Зеленському поскаржились на головного прокурора Черкащини – президент обіцяв розібратись
      Зеленському поскаржились на головного прокурора Черкащини – президент обіцяв розібратись / www.mediaport.ua

      Під час робочої поїздки на Черкащину Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з представниками ЗМІ та органів місцевого самоврядування. Місцевий чиновник під час зустрічі поскаржився Зеленському на головного прокурора області.

      Зеленського роздратувало зауваження місцевого депутата про те, що він обраний президентом "вже майже 100 днів тому". У відповідь гарант запитав, коли той був обраний депутатом.

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      "Зараз далі може бути хаос, і ми будемо одне з одним грати у пінг-понг. І перемога не буде на вашому боці, оскільки ви вже 4 роки на посаді, а я всього 60 днів. Щодо прокурора мені поки що важко говорити, оскільки я не знаю цю людину", – зазначив Володимир Зеленський.

      Він наголосив, що після зміни Верховної Ради буде призначено нового генерального прокурора, який і займатиметься зміною прокурорів.

      Які ще у мене є повноваження? Ви ж 4 роки жили з цим прокурором. То поживіть ще місяць,
      – сказав президент України.

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      Крім того, гарант підкреслив, що коли є конкретні докази хабарництва у місцевій прокуратурі, то усі прізвища можна заразу під час зустрічі передати йому. У відповідь місцевий депутат назвав ім'я головного прокурора Черкаської області Овчаренка Сергія.

      "Мені зрозуміло, будемо розбиратися. Ми вас викличемо. Підготуйтеся, якщо можна, до зустрічі", – резюмував Володимир Зеленський.

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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Новини Черкас ГПУ
      Джерело: 24 канал
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