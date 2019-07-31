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      Лукашенко запросив Зеленського у Білорусь

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      Лукашенко запросив Зеленького у Білорусь, український президент погодився
      Лукашенко запросив Зеленького у Білорусь, український президент погодився / Колаж 24 Каналу

      Президент України Володимир Зеленський і президент Білорусі Олександр Лукашенко порозмовляли по телефону і запросили один одного в гості.

      Люб'язна телефонна розмова відбулася між президентами сьогодні, 31 липня, пише прес-служба Лукашенка.

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      Білоруський лідер привітав Зеленського з успішним проведенням політичних кампаній і побажав йому успіхів у формуванні органів влади та в подальшій роботі.

      Зеленський додав, що чекає Лукашенка на II Форумі регіонів України та Білорусі, який відбудеться в жовтні цього року в Житомирі. Він запрошення прийняв і також запросив Зеленського відвідати Білорусь "в будь-який час і в будь-якому форматі". Український гарант погодився.

      Що таке форум регіонів?Перший форум регіонів України та Білорусі відбувся у жовтні 2018 року у білоруському Гомелі. Тоді головними на ньому стали лідери двох держав Петро Порошенко та Олександр Лукашенко.

      Крім глав держав, участь у форумі взяли понад тисячу представників бізнесу та органів влади сусідніх країн. Перші мали можливість представити колегам на форумі власну продукцію.

      Другий форум регіонів України та Білорусі відбудеться 3-4 жовтня 2019 року в українському Житомирі.

      Також обидва президенти обговорили роль, допомогу Білорусі у врегулюванні конфлікту на Донбасі, безпеку у сфері енергетики та питання економічної взаємодії і торгівлі країн, зокрема розвиток співпраці в сфері промисловості, сільського господарства.

      Хто був ініціатором дзвінка, наразі невідомо. Українська сторона також поки не повідомляла про розмову двох лідерів.

      Телефонні розмови зеленського зі світовими лідерами: хроніка подій
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      Теги: Новини України Новини політики Олександр Лукашенко Новини Білорусі Володимир Зеленський Новини Житомира Війна на Донбасі Енергетика
      Джерело: 24 Канал
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